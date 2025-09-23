Paracetamol causa autismo em bebês? Saiba o que dizem as pesquisas sobre o alerta feito por Trump

"Recomendamos informar as mulheres grávidas, desde o início da gestação, que o paracetamol deve ser evitado, salvo indicação médica", afirmava o texto criticado pelo tom considerado alarmista. Os autores justificavam a necessidade de vigilância com base em dados "experimentais e epidemiológicos" que "sugerem que a exposição ao paracetamol durante a gravidez pode afetar o desenvolvimento do feto".

Alguns anos antes, um estudo publicado em 2015 na revista científica Autism Research, baseado em dados de saúde da Dinamarca, gerou uma forte polêmica. Após acompanhar crianças até os 12 anos de idade, a pesquisa concluiu que o risco de autismo aumentava em 50% quando suas mães haviam consumido paracetamol durante a gravidez. Em 2025, um outro estudo publicado na revista Environmental Health compilou os resultados de cerca de quarenta pesquisas e também defendeu essa possibilidade.

Mas muitos pesquisadores acreditam que esses estudos apenas sugerem pistas, diante da metodologia imperfeita. Um exemplo é a falta de indícios dos verdadeiros mecanismos de causa e efeito. Cientistas questionam, por exemplo, se não seriam os problemas que levam as grávidas a recorrerem ao paracetamol que facilitam o surgimento do autismo. "Sabemos que a febre (...) pode aumentar o risco de atrasos e transtornos do desenvolvimento neurológico", aponta David Mandell, professor de Psiquiatria da Universidade da Pensilvânia.

Um dos maiores estudos sobre a questão foi realizado por um grupo de especialistas suecos e publicado no Jornal da Associação Médica Americana em 2024. A pesquisa acompanhou 2,48 milhões de crianças na Suécia, incluindo uma amostra reduzida dentro de grupos de irmãos, para considerar fatores genéticos e sociais. A conclusão apontou a falta de relação de causa e efeito entre o uso desse medicamento e o autismo.

Os autores explicam que mulheres analisadas na pesquisa e que consumiram paracetamol durante a gravidez são ligeiramente mais propensas do que outras a ter filhos com esses transtornos. No entanto, dentro de uma mesma família, a prevalência do autismo entre irmãos não muda quando o paracetamol foi consumido em uma das gestações.

Por isso, os cientistas vêm apostando mais no papel da genética. Outros fatores também vem sendo privilegiados, como a neuroinflamação ou o uso de antiepilépticos por grávidas.