UE propõe novo adiamento de lei contra o desmatamento e pode destravar acordo com Mercosul

A proposta de adiamento será submetida aos países membros e ao Parlamento Europeu, onde pode receber apoio de partidos de direita e extrema direita, em meio a um contexto político de crescente pressão contra o Pacto Verde europeu. Para entidades ambientais, trata-se de mais um golpe contra a proteção das florestas. "É uma péssima surpresa", declarou Anke Schulmeister-Oldenhove, do WWF. "É o segundo adiamento, e o argumento técnico levantado gera dúvidas."

Agronegócio não quer lei contra desmatamento

Em 2024, a UE já havia postergado a aplicação da lei em um ano, diante da forte oposição de setores do agronegócio e de diversos países da África, Ásia e Américas. Dentro do bloco europeu, países como Itália e Áustria também pressionam por mudanças, alegando que as exigências impostas aos agricultores e silvicultores europeus são excessivas ou inviáveis.

Desta vez, Roswall justificou o novo atraso por dificuldades técnicas na implementação do sistema digital que vai monitorar a origem dos produtos. Segundo ela, o volume de dados exigido pelas empresas e pela indústria é tão alto que há risco de sobrecarga e falhas operacionais.

"Estamos preocupados com o sistema informático, pela quantidade de informações que ele precisa processar. Precisamos de mais tempo para avaliar os riscos e encontrar soluções", afirmou a comissária europeia de Meio Ambiente. Ela negou que o adiamento tenha relação com pressões externas, como as críticas dos Estados Unidos à política ambiental europeia.

Esses países defendem a criação de uma categoria de "risco zero" para nações que poderiam ser dispensadas das obrigações e fiscalizações. O ministro da Agricultura da Alemanha, Alois Rainer, manifestou apoio à proposta em maio. A diferença de posicionamento entre Alemanha e França sobre o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul reflete interesses econômicos, políticos e ambientais distintos.