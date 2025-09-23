Voos são retomados em Copenhague e Oslo após sobrevoos de drones; Dinamarca fala em 'ataque grave'

O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, também denunciou que aviões russos violaram o espaço aéreo norueguês três vezes neste ano ? após uma década sem registros desse tipo de incursão. Na noite de segunda-feira, o aeroporto de Oslo também foi fechado por cerca de três horas após relatos de drones na região. A polícia norueguesa confirmou que investiga uma possível conexão com o incidente em Copenhague, e os serviços de inteligência do país estão em contato com autoridades nacionais e internacionais.

Além disso, no fim de semana anterior, uma falha em um software de registro de passageiros ? alvo de uma ciberofensiva ? provocou interrupções em aeroportos de Londres, Berlim, Bruxelas e Dublin.

Embora o responsável pelos drones não tenha sido identificado, a polícia de Copenhague descreveu o operador como alguém com "capacidade técnica, intenção e recursos para se manifestar". Segundo o inspetor Jens Jespersen, o número de drones, suas dimensões, rotas e tempo de permanência sobre o aeroporto indicam um agente experiente ? cuja identidade ainda é desconhecida. Ele também sugeriu que o episódio pode ter sido um exercício de treinamento para operadores de drones.

Os drones foram detectados por volta das 20h30 (hora local) de segunda-feira e o aeroporto só reabriu após a meia-noite. Eles vieram de diferentes direções e podem ter sido lançados a partir de embarcações. A polícia optou por não derrubá-los, alegando riscos à segurança: "Se caíssem, poderiam atingir aviões com passageiros, tanques de combustível ou áreas residenciais próximas", explicou Jespersen.

"Sabotagem"

O chefe de operações dos serviços de inteligência dinamarqueses (PET), Flemming Drejer, reforçou que o país enfrenta uma "ameaça significativa de sabotagem". A primeira-ministra também declarou à emissora DR que "não pode excluir a possibilidade de envolvimento russo". O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi mais direto e acusou Moscou de violar o espaço aéreo dinamarquês. O Kremlin, por sua vez, negou qualquer participação e classificou as acusações como "infundadas".