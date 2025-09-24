Após décadas de silêncio, Dinamarca pede desculpas por esterilização forçada de mulheres na Groenlândia

A campanha tinha como objetivo reduzir a taxa de natalidade da população inuíte, considerada excessiva pelas autoridades dinamarquesas da época. Segundo investigação conjunta dos governos da Dinamarca e da Groenlândia, cerca de 4.500 mulheres foram submetidas ao procedimento, muitas sem qualquer informação ou autorização ? inclusive menores de idade. O controle sobre o sistema de saúde só foi transferido ao governo groenlandês em 1992.

Além dos danos físicos, muitas vítimas ficaram estéreis e sofreram traumas psicológicos duradouros. Ginecologistas groenlandeses ainda encontram DIUs em pacientes que desconheciam sua presença.

O caso veio à tona após o depoimento de uma vítima e uma série de podcasts da emissora pública dinamarquesa DR, lançados em 2022, que revelaram a extensão da campanha. A partir daí, foi aberta uma investigação oficial, cujas conclusões foram divulgadas em setembro de 2025. Uma segunda investigação, com foco jurídico, está em curso e deve avaliar se houve crime de genocídio. O relatório está previsto para a primavera de 2026.

Fundo de "reconciliação"

Na segunda-feira, Frederiksen anunciou a criação de um "fundo de reconciliação" para compensar financeiramente as vítimas e outros cidadãos groenlandeses que sofreram discriminação por sua origem. O valor ainda não foi divulgado. "Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos assumir nossa responsabilidade", declarou a primeira-ministra.

O advogado Mads Pramming, que representa cerca de 150 vítimas que processam o Estado dinamarquês por violação de direitos humanos, afirmou que "o pedido de desculpas é importante, mas não suficiente". As mulheres exigem reparação financeira e reconhecimento pleno dos abusos cometidos.