Após suspensão, apresentador de talk show Jimmy Kimmel retorna à TV com críticas ao governo Trump

Jimmy Kimmel, que frequentemente critica Trump e seu círculo próximo, provocou a ira de alguns conservadores ao insinuar que estavam tentando explorar politicamente o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk, morto a tiros em 10 de setembro em um campus universitário. "Nunca foi minha intenção minimizar o assassinato de um jovem", disse com a voz embargada. "Também não foi minha intenção culpar nenhum grupo específico pelas ações de alguém que, obviamente, era um indivíduo profundamente perturbado."

A suspensão do programa Jimmy Kimmel Live! ("Jimmy Kimmel ao vivo") na semana passada foi celebrada por Trump, que sempre criticou as sátiras feitas por comediantes dos talk shows noturnos.

Antes da volta de Kimmel ao ar, Trump acusou a emissora ABC, responsável pela transmissão, de "fazer comentários 99% favoráveis ao LIXO democrata" e afirmou que o apresentador é "mais um braço do DNC", o Comitê Nacional Democrata. "Acho que vamos colocar a ABC à prova por isso. Vamos ver como faremos. Da última vez, eles tiveram que me pagar US$ 16 milhões", escreveu o republicano.

Após a eleição de Trump no ano passado, a ABC optou por pagar US$ 16 milhões para encerrar uma ação por difamação movida pelo então candidato republicano.

Espectadores que assistiram à gravação em Hollywood disseram à AFP que Kimmel foi contundente. "Foi ótimo. De verdade. Ele se mostrou humilde, engraçado e muito sincero. Seu discurso foi certeiro, honesto... E muito autêntico", afirmou Dana Lotkowski, de 62 anos, que viajou da Filadélfia para assistir ao programa.

Boicote e reação da indústria

A polêmica começou na semana passada, quando o presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC), Brendan Carr, deu a entender que poderia revogar as licenças das afiliadas da ABC que exibissem o programa, a menos que exigissem a demissão de Kimmel.