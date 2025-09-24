Festival de Biarritz recebe 'O Último Azul', filme de Gabriel Mascaro premiado em Berlim

"Eu queria fazer um filme sobre esse lugar, esse rio que você pode tanto se perder como se achar", observa o diretor. "É um lugar quase mítico e um palco muito especial para acontecer essa fantasia, para olhar para a Amazônia de maneira diferente", explica. "O filme começa em um frigorífico de carne de jacaré. Então, ele vai mostrando, de maneira muito singular, um Brasil que a gente não está acostumado a ver", afirma Mascaro.

Ao longo da trama, o espectador é apresentado à sabedoria do "Caracol Azul", uma referência às medicinas da floresta. "Em um determinado momento, o personagem do Rodrigo Santoro pinga a baba do caracol no olho. Isso abre caminhos e torna possível ver o futuro", ele explica. "É inspirado na fauna e na flora psicotrópica da Amazônia. Mas a gente preferiu criar o nosso próprio elemento, não quisemos usar nada que pudesse ser sagrado para algum povo indígena. A gente criou a nossa própria alegoria como uma inspiração do que já acontece", diz o diretor.

O convite para a participação de Rodrigo Santoro aconteceu de forma natural. Gabriel Mascaro conta que o ator assistiu a seu filme Boi Neon (2015) e que o ator sinalizou o desejo de atuar em uma de suas produções. "Quando eu escrevi esse personagem, eu claramente pensei nele. E foi um carinho muito grande ver o Rodrigo Santoro aceitar esse projeto e o mergulho que ele deu no personagem. Foi muito bonito", avalia.

YouTube video player 0:00 / 0:00

Sucesso do cinema brasileiro no exterior

Gabriel Mascaro diz que não esperava um sucesso tão grande logo no lançamento de "O Último Azul". O diretor também comentou o interesse renovado pelos cineastas brasileiros no exterior. "A gente passou por um ano muito especial, com o filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, que percorreu o mundo e que trouxe o primeiro Oscar para o Brasil", destaca. "Quando a gente achou que era um episódio isolado, vem O Último Azul no Festival de Berlim e ganha o Urso de Prata, o grande prêmio do júri", continua. "E quando a gente achou que talvez pudesse ser mais um acidente de percurso, vem O Agente Secreto e confirma a força do cinema brasileiro no Festival de Cannes. Então, eu tenho muito orgulho de poder fazer parte dessa história", acrescenta.