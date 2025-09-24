Festival de Circo franco-brasileiro 'Aldeia de Tous' propõe ideias para adiar o fim do mundo

A Temporada Cultural França-Brasil 2025 abriu espaço para um projeto inédito: a coorganização de um festival de circo realizado dos dois lados do Atlântico. O evento Circo de Nós / Aldeia de Tous foi inaugurado nesta quarta-feira (24), em Toulouse, no sul da França. A versão brasileira acontecerá em novembro, na cidade de Recife. A cocuradora brasileira, Danielle Hoover, espera que esta seja apenas a "primeira semente" e que o projeto tenha "continuidade anual", promovendo o intercâmbio entre as cenas circenses contemporâneas da França e do Brasil.

Uma ocupação artística e festiva marca o encerramento da programação da Temporada Cultural Cruzada França-Brasil em Toulouse. A Fábrica de Artes Circenses La Grainerie, que tradicionalmente organiza um festival europeu, neste ano acolhe o projeto Aldeia de Tous, em parceria com o Festival de Circo do Brasil. Esta é a primeira vez que o evento, realizado desde 2003 em Recife, acontece fora do país.

Danielle Hoover, fundadora do Festival de Circo do Brasil e cocuradora do Aldeia de Tous, reforça a proposta de continuidade. "Esse projeto foi pensado especialmente para promover esse fluxo entre França e Brasil, neste ano de colaboração cultural, com o objetivo de apresentar o que há de mais atual no circo brasileiro. Já temos uma longa trajetória de trabalho conjunto com instituições francesas, e esse projeto surgiu como uma proposta de continuidade. A nossa expectativa é que esta seja a primeira de várias edições."