Flotilha pró-Palestina rumo a Gaza alega ataque de drones; Itália envia escolta naval militar

Segundo o grupo, foram lançados "múltiplos drones, objetos não identificados" e as comunicações foram bloqueadas. Ativistas reportaram danos provocados por esses "objetos não identificados" sobre o convés. O deputado polonês Franek Sterczewski, que viaja em uma das embarcações, afirmou na rede X que 13 ataques foram registrados contra um total de dez barcos, incluindo o seu. Outra ativista, Yasemin Acar, de origem curda e alemã, afirmou no Instagram que cinco barcos foram atacados, enfatizando que a missão leva "só ajuda humanitária" e "não temos armas, não representamos ameaça alguma". Um vídeo divulgado mostra uma explosão, alegadamente filmada do barco "Spectre".

Em resposta à gravidade das alegações, o ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, autorizou o envio imediato da fragata Fasan da marinha militar, que navegava ao norte de Creta, para a zona de risco, visando "eventuais operações de socorro". Cerca de sessenta italianos, incluindo quatro parlamentares, estão a bordo. Crosetto expressou sua "condenação mais firme" diante do que classificou como um ataque conduzido por drones de "origem desconhecida no momento".

A diplomacia italiana, por sua vez, solicitou a Israel que assegurasse a segurança da flotilha, lembrando que as embarcações se encontram em águas internacionais.

Greta Thunberg e Thiago Ávila

A flotilha, integrada por cerca de 50 barcos, transportando ativistas de 45 países, partiu de Barcelona com o objetivo de entregar ajuda ao território devastado. Entre as personalidades a bordo estão a ambientalista sueca Greta Thunberg, a atriz francesa Adèle Haenel e o ativista brasileiro Thiago Ávila.

Os organizadores declaram que o movimento busca "pôr fim ao genocídio em curso do povo palestino" no contexto da guerra entre Israel e o Hamas.