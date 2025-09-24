Israel fecha a única saída de palestinos pela Cisjordânia e aperta cerco

As autoridades palestinas e jordanianas indicaram que Israel fechará, a partir de amanhã, o principal ponto de passagem na fronteira entre a Cisjordânia e a Jordânia. Allenby é a única via internacional pela qual os moradores da margem ocidental podem transitar sem passar diretamente por território israelense. O anúncio representa um duro golpe para os palestinos da região, que já enfrentam crescentes restrições de circulação e isolamento territorial.

Em entrevista à RFI, o trabalhador humanitário Eyad Amawi destacou o impacto imediato da medida sobre a assistência internacional: "É uma má notícia. O fechamento do posto de passagem Allenby significa que as missões de assistência médica não poderão passar. O mesmo vale para os caminhões que chegam da Jordânia em direção a Gaza e para outros transportes que não poderão passar por esse posto fronteiriço."

Amawi lembra que, com Allenby fechado, restam apenas os postos de Karam Abou Salem e Kissufim, muitas vezes restritos ao tráfego de caminhões e sujeitos a controle militar israelense. "Ninguém sabe qual será a próxima medida punitiva que eles tomarão. Após o reconhecimento do Estado da Palestina por diversos países, inclusive a França, na Assembleia Geral da ONU, eles decidiram aumentar o grau de sofrimento", afirmou.