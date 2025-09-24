Lula encerra agenda em Nova York com debates sobre democracia, clima e acertos finais para a COP30

No caso americano, os organizadores apontam uma guinada extremista no governo Trump, marcada pela perseguição a imigrantes, ataques à liberdade de expressão e desmonte de instituições.

Na primeira edição, em 2024, quando Joe Biden ainda estava no poder, os Estados Unidos participaram do encontro. Na ocasião, a declaração final destacou que a polarização, o extremismo e a desinformação corroem o tecido social e alimentam a instabilidade.

Neste ano, a lista de presentes inclui Canadá, México, Quênia e Senegal, além do secretário-geral da ONU, António Guterres, e representantes da União Europeia. Os debates devem girar em torno da defesa da democracia, do combate à desigualdade e à desinformação.

Preparativos para a COP30

O Brasil lidera a organização de uma reunião paralela dedicada às metas climáticas, com o objetivo de pressionar os países a apresentarem suas novas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs).

Segundo o assessor da ministra brasileira do Meio Ambiente, Marina Silva, até setembro de 2025, cerca de 48 países já entregaram suas metas à Convenção do Clima da ONU — um avanço em relação aos 29 que haviam feito isso no início do ano. No entanto, o número ainda representa menos da metade dos 198 signatários, que tinham até fevereiro para apresentar novos compromissos. A China deve ser a próxima a anunciar seus objetivos.