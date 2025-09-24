Mais de 500 casos de transmissão local de chikungunya foram registrados na França em 2025

Embora vários surtos já estejam encerrados, o verão no hemisfério norte deste ano apresentou uma dimensão inédita na França metropolitana para os casos locais de chikungunya, cujo vírus é transmitido de uma pessoa para outra por meio de picadas do mosquito tigre, provocando febre e dores articulares.

Até então, nunca haviam sido registrados mais do que algumas dezenas de casos por ano na França metropolitana para essa doença, geralmente restrita às zonas tropicais.

Este ano, uma forte epidemia no território da Ilha da Reunião favoreceu a chegada de casos à metrópole, mas, de forma mais geral, o contexto do aquecimento global facilita a implantação do mosquito tigre em regiões onde ele ainda estava ausente há algumas décadas.

Outra doença transmitida por esse mosquito, a dengue, continua registrando alguns casos na metrópole, embora em menor escala: 24 casos em 11 focos, segundo o último boletim.

Alerta aos viajantes

O ministério da Saúde havia enfatizado, em meados de setembro, que a temporada do chikungunya está longe de terminar, pedindo atenção especial aos viajantes que retornam das Antilhas e da Guiana Francesa.