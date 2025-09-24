Reconhecimento da Palestina 'não é simbólico' e 'permite caminho para a paz', diz Macron em entrevista à RFI

Em entrevista exclusiva à RFI e à France 24 nesta quarta-feira (24), às margens da Assembleia Geral da ONU em Nova York, o presidente francês Emmanuel Macron comentou a decisão de reconhecer um Estado Palestino e criticou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu que, segundo ele, não tem como prioridade libertar os reféns. Ele também abordou temas como a guerra na Ucrânia, as invasões do espaço aéreo europeu por drones e caças russos, e a reação da OTAN.

Macron afirmou que, quanto à questão palestina, a posição da França nunca mudou e que o país sempre apoiou a ideia de dois Estados. "Não mudamos de ideia nem fizemos nenhum movimento estratégico", disse. "Decidi, em nome do nosso país, dar esse passo. Não houve hesitação, houve uma análise profunda e, acima de tudo, o desejo de que isso desencadeasse ações úteis", acrescentou, afirmando que este não é um reconhecimento simbólico, mas "abre um processo que permite um caminho para a paz".

Segundo ele, a decisão foi tomada para apoiar a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas. "Podemos ver claramente que a guerra total não permite isso. Até os coloca em perigo", disse, defendendo um cessar-fogo e a continuidade dos trabalhos humanitários que, para ele, só serão possíveis se o Hamas for desmantelado e desmilitarizado.