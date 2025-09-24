Trump chama Rússia de 'tigre de papel' ao criticar duração de guerra; Kremlin reage

Pouco depois, em sua rede social, Trump foi além: disse que Kiev pode "recuperar os territórios perdidos e talvez até avançar mais". Segundo ele, a Rússia seria apenas um "tigre de papel". Donald Trump nunca havia ousado criticar tão abertamente o presidente russo, configurando uma excelente notícia para a Ucrânia. Kiev esperava por esse posicionamento há muito tempo. "A mensagem de Donald Trump é um grande divisor de águas. É muito positiva", comemorou o presidente ucraniano, ainda surpreso com a mudança de tom.

"Os Estados Unidos vão agir em breve", sinalizou Volodymyr Zelensky. Trump deu mais um mês de prazo a Vladimir Putin antes de tomar "medidas concretas". Ainda na terça-feira, Trump afirmou que a Ucrânia poderia "recuperar seu território original e talvez até avançar mais" diante da Rússia, sem detalhar qual seria o papel dos Estados Unidos na sequência do conflito. "Já são três anos e meio de uma guerra sem rumo, que uma verdadeira potência militar teria vencido em menos de uma semana", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Kremlin rebate com sarcasmo e reafirma posições

O Kremlin reagiu com desdém às declarações de Trump hoje. "A Rússia é um urso, não um tigre. E não existe urso de papel", ironizou o porta-voz Dmitri Peskov, ao ser questionado sobre as falas do presidente norte-americano.

Apesar da crítica, Moscou disse apreciar os esforços de Trump para tentar resolver o conflito. Mas, segundo Peskov, os avanços nas relações entre Washington e Moscou são mínimos: "Há uma via que busca eliminar os fatores de tensão... Mas ela avança lentamente. Os resultados são praticamente nulos."

Em entrevista à rádio estatal russa, Peskov afirmou que o Exército de Moscou está progredindo na Ucrânia e que a dinâmica na linha de frente favorece a Rússia. "Seguimos com nossa operação militar especial para garantir nossos interesses e alcançar os objetivos definidos desde o início pelo presidente do nosso país. Agimos pensando no presente e no futuro da Rússia, para as próximas gerações. Não temos outra alternativa", declarou Peskov.