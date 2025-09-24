Versão genérica de vacina injetável contra HIV deve custar US$ 40 por ano a partir de 2027

Versões genéricas do lenacapavir, medicamento injetável de prevenção ao HIV, devem estar disponíveis por cerca de US$ 40 (cerca de R$ 212) por ano em mais de cem países a partir de 2027. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (24) pela organização internacional Unitaid e pela Fundação Gates.

As duas entidades firmaram acordos separados com laboratórios farmacêuticos indianos para produzir o medicamento genérico voltado a países de baixa e média renda. "É uma conquista essencial para ampliar o acesso à prevenção do HIV", afirmou Carmen Perez Casas, responsável estratégica da Unitaid para o tema, em entrevista à AFP. O tratamento original, comercializado pela empresa norte-americana Gilead Sciences sob o nome Yeztugo, custa cerca de US$ 28 mil por ano nos Estados Unidos.

Segundo Perez Casas, "com esse produto, podemos acabar com o HIV ? está ao nosso alcance". O lenacapavir é o primeiro medicamento de longa duração para profilaxia pré-exposição (PrEP), exigindo apenas duas aplicações por ano. Trata-se de um avanço significativo em relação aos tratamentos atuais, que requerem o uso diário de comprimidos.