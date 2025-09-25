Após condenação de marido, Carla Bruni faz gesto polêmico contra jornalistas de site investigativo

Após a audiência em que o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi condenado a cinco anos de prisão por conspiração criminosa no financiamento líbio de sua campanha eleitoral de 2007, na quinta-feira (25), sua esposa, a cantora franco-italiana Carla Bruni-Sarkozy, expressou seu descontentamento.

Conhecida por sua voz doce e pela delicadeza, a cantora fez um gesto para mostrar sua desaprovação para jornalistas que esperavam o ex-presidente diante da sala do tribunal.

Após as declarações de Sarkozy à imprensa, que incluíram críticas ao site investigativo Mediapart - que revelou documentos que deram origem ao processo - a ex-primeira-dama aproximou-se do microfone vermelho do site, removeu a capa protetora de espuma no qual estava escrito o nome da mídia e a jogou no chão, aos pés dos jornalistas.