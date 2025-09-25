Após condenação de marido, Carla Bruni faz gesto polêmico contra jornalistas de site investigativo
Após a audiência em que o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi condenado a cinco anos de prisão por conspiração criminosa no financiamento líbio de sua campanha eleitoral de 2007, na quinta-feira (25), sua esposa, a cantora franco-italiana Carla Bruni-Sarkozy, expressou seu descontentamento.
Conhecida por sua voz doce e pela delicadeza, a cantora fez um gesto para mostrar sua desaprovação para jornalistas que esperavam o ex-presidente diante da sala do tribunal.
Após as declarações de Sarkozy à imprensa, que incluíram críticas ao site investigativo Mediapart - que revelou documentos que deram origem ao processo - a ex-primeira-dama aproximou-se do microfone vermelho do site, removeu a capa protetora de espuma no qual estava escrito o nome da mídia e a jogou no chão, aos pés dos jornalistas.
Pouco depois, em sua conta do Instagram, Carla Bruni-Sarkozy postou uma foto sua e do marido saindo do tribunal, com a legenda: "Love is the answer" (O amor é a resposta), seguida das palavras-chave "o ódio não prevalecerá".
Nicolas Sarkozy foi condenado a cinco anos de prisão nesta quinta-feira (25) por formação de quadrilha no caso de financiamento ilegal da campanha de 2007 por Muammar Kadafi, mas foi absolvido da acusação de corrupção. Segundo o tribunal, em troca do apoio líbio, Sarkozy teria favorecido a reintegração da Líbia no cenário internacional e prometido absolver Abdallah Senoussi, cunhado de Kadafi, condenado à prisão perpétua pelo atentado ao voo DC-10 da UTA, que matou 170 pessoas em 1989.
Carla Bruni se casou com Nicolas Sarkozy, em 2008, quando ele era presidente. Os dois têm uma filha, Giulia, de 13 anos.
