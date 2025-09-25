Itália vai enviar segundo navio para proteger flotilha humanitária para Gaza

Na França, personalidades da esquerda também fizeram um apelo nesta quinta-feira, ao presidente Emmanuel Macron e ao primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, para que o país conceda "urgentemente" proteção diplomática à flotilha.

"Solicito solenemente que coloquem urgentemente os cidadãos franceses que navegam para Gaza sob proteção diplomática e consular", escreveu Fabien Gay, editor do diário comunista L'Humanité, em carta aberta ao primeiro-ministro. Um dos jornalistas da publicação, Emilien Urbach, está a bordo.

O grupo de voluntários quer chegar à Faixa de Gaza para romper o bloqueio israelense ao território, após duas tentativas anteriores, em junho e julho, terem sido impedidas por Israel.

A flotilha saiu de Barcelona, na ????Espanha, no início deste mês, e já anunciou que foi alvo de dois ataques de drones enquanto estava ancorada na costa de Túnis, na Tunísia, em 9 de setembro.

De acordo com a ativista alemã de direitos humanos Yasemin Acar, cinco barcos foram atacados novamente na costa da Grécia durante a noite de terça-feira (23), por entre "15 e 16 drones".

Intervenção "perigosa e irresponsável"

Na quarta-feira, a ONU e a União Europeia condenaram os ataques noturnos contra a flotilha na costa da Grécia. Os "ataques" contra a flotilha "devem cessar e os responsáveis ??por essas violações devem ser responsabilizados", declarou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, pedindo uma "investigação independente". Ativistas pró-palestinos na flotilha alegam ter sido alvos durante a noite de "drones não tripulados", responsabilizando Israel.