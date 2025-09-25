França condena ex-presidente por formar quadrilha com Líbia em campanha de 2007

Nicolas Sarkozy foi condenado hoje pela Justiça francesa por formação de quadrilha no caso de financiamento ilegal da campanha de 2007 por Muammar Kadafi, mas foi absolvido da acusação de corrupção. Segundo o tribunal, em troca do apoio líbio, Sarkozy teria favorecido a reintegração da Líbia no cenário internacional e prometido absolver Abdallah Senoussi, cunhado de Kadafi, condenado à prisão perpétua pelo atentado ao voo DC-10 da UTA, que matou 170 pessoas em 1989.

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy manteve até o último momento sua alegação de inocência, afirmando que não há nenhuma prova contra ele, e deve recorrer da sentença. Essa era a investigação que poderia render a punição mais severa ao ex-chefe de Estado.

Sarkozy, de 70 anos, já havia sido condenado definitivamente a um ano de prisão por corrupção e tráfico de influência no caso "das escutas" no ano passado, quando teve que usar uma tornozeleira eletrônica, de janeiro a maio, algo inédito para um ex-chefe de Estado na França, antes de entrar com um recurso junto à Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH).