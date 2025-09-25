Preço exorbitante da hospedagem 'ameaça a COP 30 no Brasil', alerta jornal francês

Faltando menos de dois meses para o início da Conferência do Clima da ONU em Belém, o preço da hospedagem continua a preocupar e "ameaça a COP 30", alerta uma reportagem publicada nesta quinta-feira (25) pelo jornal Le Parisien. O enviado especial do diário à capital paraense informa que, até agora, apenas metade dos 198 países convidados reservou alojamento para o evento, que acontece de 10 a 21 de novembro. A escassez de acomodações e a alta demanda alimentam o "apetite dos proprietários, em detrimento das comunidades mais pobres", avalia o texto.

O repórter Frédéric Mouchon visitou o motel "Love", em Belém, convertido em hotel para receber participantes da COP. Os neons, espelhos e jacuzzi ainda decoram os quartos. No entanto, as fotos pornográficas foram retiradas das paredes e substituídas por quadros de flores. Preservativos e lubrificantes desapareceram das gavetas.

O gerente Yorann reformulou a decoração do motel, localizado na periferia da cidade, para atrair delegações estrangeiras. Ele esperava alugar facilmente as 33 suítes do "Love Motel" e sonhava faturar R$ 5 milhões. Mas, como nenhuma reserva foi feita até agora, reduziu os preços e espera lucrar, em quinze dias, o equivalente a "quatro meses" de receita.