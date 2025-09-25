Presidente da Autoridade Palestina agradece reconhecimento de Estado e diz que Hamas não representa seu povo

O presidente da Autoridade Palestina também disse que os ataques de 7 de outubro "não representam o povo palestino", que o Hamas "não representa o povo palestino, nem sua justa luta por liberdade e independência", disse ele.

"O Hamas não terá nenhum papel na governança futura da Palestina", acrescentou, afirmando que o movimento islamista e as outras facções "deverão entregar as armas às autoridades palestinas, dentro de um processo para edificar as instituições de um Estado com apenas um direito e apenas uma força de segurança legal", insistiu.

"Nossas feridas estão abertas, nosso calvário é colossal. Milhões de palestinos estão deslocados desde a nakbar em 1948", se referindo à expulsão e ao êxodo da população durante a Guerra Árabe-Israelense. "Nossa população na Cisjordânia, inclusive em Jerusalém Oriental, mas também na Faixa de Gaza, vive sobre a tragédia da ocupação israelense e isso há décadas."

Gaza: "um dos capítulos mais horríveis dos últimos séculos"

Abbas não pôde ir pessoalmente à Assembleia da Onu em Nova York porque o governo americano proibiu sua entrada nos Estados Unidos.

"Eu me exprimo hoje depois de quase dois anos, durante os quais a população palestina na Faixa de Gaza viveu uma guerra genocida", disse lembrando que mais de 220 mil palestinos já morreram ou ficaram feridos, em sua maioria mulheres e crianças.