Relatório de ONG denuncia restrições ao direito de manifestação e às liberdades civis na França

O relatório destaca casos, como a dissolução pelo governo, em 2020, do Coletivo Contra a Islamofobia na França (CCIF). De acordo com o relatório, a medida "foi usada como instrumento político e mantida pelo Conselho de Estado", apesar de críticas. "Para a FIDH, a OMCT e a LDH, este caso emblemático ilustra como a luta contra o terrorismo foi instrumentalizada para silenciar vozes críticas", afirma.

"Este abuso do direito de dissolução, que agora é utilizado exclusivamente com base em comentários feitos por membros de associações fora de suas atividades, cria um clima de medo e ameaça toda a sociedade civil. Além disso, o Estado não está protegendo adequadamente as associações dos ataques virulentos da extrema direita", defende.

Difamação das associações

O relatório também documenta o que denuncia como proliferação de campanhas políticas e midiáticas de difamação contra associações. "Ameaças de retirada de financiamento, acusações de 'ecoterrorismo', deslegitimação de seu trabalho: esses discursos estigmatizantes, antes marginais, agora são sistemáticos", afirma.

"Em tempos de tensão política, o papel das organizações e defensores dos direitos humanos é crucial. Em uma democracia, organizações como a LDH devem poder levantar suas vozes e expressar suas preocupações", diz Gerald Staberock, secretário-geral da OMCT. "Isso inclui o direito de denunciar supostas violações, particularmente no que diz respeito à violência policial."

Essa deterioração foi observada especialmente desde 2017, com o fim oficial do estado de emergência que foi instaurado após os ataques terroristas de 2015, mas que, na prática, não marcou um retorno à normalidade.