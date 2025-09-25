Voo de drones na Dinamarca levanta suspeitas de ação coordenada contra Otan

A Dinamarca identificou uma "ameaça sistemática" após drones não identificados sobrevoarem aeroportos civis e militares por duas noites seguidas. O governo atribui os voos a um "agente profissional" e investiga possível conexão com ações russas recentes na Europa. Embora não haja ameaça militar direta, o país reforça medidas de segurança e alerta para o risco de ataques híbridos às vésperas de um encontro da União Europeia em Copenhague.

Os drones foram vistos nos aeroportos de Aalborg (norte), Esbjerg (oeste), Sonderborg (sul) e na base aérea de Skrydstrup, antes de se afastarem por conta própria, segundo a polícia.

Na segunda-feira (22), drones não identificados já haviam sobrevoado o aeroporto de Copenhague e o de Oslo, na Noruega, interrompendo o tráfego aéreo por várias horas. Os episódios ocorrem após incursões de drones russos na Polônia e Romênia, e de caças russos no espaço aéreo da Estônia, embora autoridades dinamarquesas e europeias ainda não tenham estabelecido ligação entre os casos.