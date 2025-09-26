Agricultores franceses pressionam Macron contra acordo que favorece carne e açúcar do Mercosul

"Revolta camponesa volta a Versailles", dizia uma enorme faixa estendida sobre os tratores, envolta em fumaça verde de sinalizadores. Aos 56 anos, sendo 40 dedicados à agricultura, Pascal Verriele, secretário-geral da FDSEA de Seine-et-Marne, afirmou sentir que "chegou ao fundo do poço". "Não tenho mais perspectiva, nem margem de manobra", lamentou o agricultor especializado em grandes culturas. "Tem o Mercosul, os acordos com a Ucrânia que permitem cotas de importação sem tarifas. Tudo isso desestabiliza nossas propriedades."

O chamado da principal entidade sindical agrícola ocorre justamente quando a Comissão Europeia iniciou, em 3 de setembro, o processo de ratificação do acordo com o Mercosul ? tratado que a França, antes contrária, agora parece menos disposta a bloquear.

"Mas o [queijo] emmental é francês"

Em Valenciennes (Norte), agricultores da FDSEA realizaram uma "operação de controle" da origem dos produtos em um supermercado da rede Métro. "Tailândia, Bulgária, Turquia, Ucrânia, Cazaquistão... estamos dando a volta ao mundo aqui!", ironizou Alain Dupont, produtor, ao empilhar mercadorias importadas em um carrinho. Ao encontrar queijo emmental vindo da Holanda, desabafou: "Mas emmental é francês, né? Isso é desolador."

Em Mont-de-Marsan (Landes), a agricultora Julie Meurisse, integrante da FNSEA, esvaziou prateleiras de carnes e legumes importados. "Tentamos identificar os produtos que não têm nem o mínimo de informação sobre a origem. Hoje está muito difícil para o consumidor."

Perto de Béziers, produtores rurais despejaram uma carga de mosto de uva em frente ao prédio da alfândega. "Isso é só um aviso. Da próxima vez, será mais severo", alertou o viticultor e secretário-geral da FDSEA de Hérault, Cédric Saur.