Dinamarca denuncia 'ameaça sistemática' e fecha aeroporto após novo sobrevoo de drones

Na segunda-feira à noite, drones de origem não identificada já haviam sobrevoado os aeroportos de Copenhague e de Oslo, na Noruega, interrompendo o tráfego aéreo por várias horas. O governo norueguês anunciou na quinta-feira (25) a prisão de um homem de origem estrangeira que operava um drone próximo ao aeroporto internacional de Oslo. O aparelho foi apreendido.

A Rússia negou qualquer envolvimento nos sobrevoos, e sua embaixada em Copenhague denunciou uma "provocação". Os incidentes ocorrem após a incursão de drones russos na Polônia e na Romênia, e de aviões de combate russos no espaço aéreo da Estônia, mas até o momento as autoridades dinamarquesas e europeias não estabeleceram nenhuma ligação entre os episódios.

Os sobrevoos também podem estar vinculados ao anúncio da Dinamarca sobre a aquisição, pela primeira vez, de armas de precisão de longo alcance, com o objetivo de atingir alvos distantes. O país considera que a Rússia representará uma ameaça "por muitos anos".

Defesa contra drones

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, denunciou nesta quinta-feira "ataques híbridos" e alertou que os sobrevoos de drones "podem se multiplicar". As autoridades dinamarquesas ainda não identificaram a origem dos aparelhos. Mas, segundo Frederiksen, "há um país que atualmente representa uma ameaça à segurança da Europa: a Rússia".

Após uma reunião com a premiê, o presidente francês, Emmanuel Macron, declarou estar pronto para "contribuir com a segurança do espaço aéreo dinamarquês". A premiê também se reuniu com o chefe da Otan, Mark Rutte, para conversar sobre o reforço da segurança do país.