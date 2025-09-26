Emenda constitucional na Eslováquia restringe direitos LGBT+ e desafia lei da União Europeia

Michal Simecka, líder do principal partido de oposição, o Progresívne Slovensko, classificou a aprovação como "um voto vergonhoso". Ele lamentou a "traição" de membros da oposição que contribuíram para a aprovação do texto e alertou que a emenda "prejudicará o povo eslovaco e colocará em risco o lugar da Eslováquia na UE e seu espaço jurídico".

O governo soberanista, liderado pelo primeiro-ministro nacionalista Robert Fico, defendeu a medida. Fico, que retornou ao poder em 2023, invocou no fim de janeiro "as tradições, a herança cultural e espiritual de nossos antepassados" para erguer uma "barreira constitucional contra o progressismo" e restabelecer o "bom senso".

Limitações de direitos e soberania

A proposta estabelece que "temos dois sexos, masculino e feminino", definidos no nascimento, ecoando termos usados pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump. A emenda especifica que o sexo "não pode ser modificado, exceto por razões sérias, conforme modalidades que serão definidas por lei".

O texto também restringe a adoção de crianças exclusivamente a casais casados, com raras exceções. A Constituição eslovaca já definia o casamento como uma "união exclusiva entre um homem e uma mulher" desde 2014, durante um mandato anterior de Fico. Em 2015, ele tentou realizar um referendo para barrar o casamento igualitário, que foi invalidado por baixa participação.

Um ponto central da nova emenda afirma que a "soberania" da Eslováquia sobre "questões culturais e éticas" deve prevalecer sobre o direito europeu.