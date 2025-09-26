Gaza: médicos estrangeiros alertam para ferimentos 'piores que em qualquer outro conflito moderno'

A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) anunciou na quinta-feira (25) o fechamento de sua clínica na Cidade de Gaza. A insegurança crescente, marcada por intensos bombardeios e o avanço de tanques israelenses, tornou impossível a continuidade das atividades médicas. Cerca de 40 médicos e enfermeiros ainda atuavam no local. Todos foram obrigados a se retirar para o sul da Faixa de Gaza.

Um momento doloroso para Mathieu Bichet, diretor médico adjunto do Médicos Sem Fronteiras (MSF), que esteve presente durante a evacuação. "Tivemos que arrumar tudo muito rapidamente, tentando atender o maior número possível de pacientes", relatou em Jerusalém. "Ontem, ainda conseguimos tratar 150 pessoas. São ferimentos de guerra: amputações, mulheres, crianças, homens atingidos por ataques aéreos ou por drones armados, que disparam contra civis."

"Eu mesmo tratei uma mulher ferida na perna por um drone", acrescentou. "Também vemos feridas antigas, infectadas, em estado catastrófico. A maioria desses pacientes deveria estar hospitalizada em condições normais. Mas a capacidade de atendimento em Gaza é extremamente limitada."