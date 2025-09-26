Gisèle Pelicot volta aos tribunais para enfrentar um de seus supostos estupradores

Um ano após a repercussão mundial do chamado "caso dos estupros de Mazan", apenas um dos 51 acusados será julgado em segunda instância a partir de 6 de outubro, em Nîmes, no sudeste da França, com a presença de Gisèle Pelicot, que afirma estar determinada a "ir até o fim" nesse processo.

"Ela preferiria não passar por essa provação novamente", mas "vem para afirmar que estupro é estupro, que não existem 'estupros menores'", declarou à AFP um de seus advogados, Antoine Camus.

Gisèle Pelicot, de 72 anos, foi drogada com ansiolíticos durante uma década por seu ex-marido, com quem compartilhou 50 anos de vida, e posteriormente estuprada por ele e por dezenas de homens que ele recrutava pela internet, principalmente na casa do casal em Mazan (sudeste da França).