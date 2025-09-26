Júri federal nos EUA indicia James Comey, ex-diretor do FBI e crítico a Trump

O presidente americano comemorou a decisão e, em uma mensagem publicada em sua rede Truth Social, descreveu o ex-diretor do FBI como "um dos piores seres humanos que o país já conheceu".

Em relatório publicado em 2019, o FBI concluiu que não havia provas suficientes do envolvimento entre Moscou e a equipe de campanha de Trump, mas destacou uma série de pressões preocupantes exercidas pelo presidente sobre a investigação.

"Não tenho medo. O medo é a arma dos tiranos", respondeu Comey em um vídeo publicado no Instagram, após seu indiciamento. "Minha família e eu sabemos há anos o que custa se opor a Donald Trump", afirmou. "Confio na Justiça federal e sou inocente", acrescentou, pedindo às pessoas para "não se dobrarem" diante do presidente americano.

Desde que Trump voltou ao poder, em janeiro, a Justiça americana abriu vários inquéritos contra autoridades que se opõem ao presidente, incluindo Comey e o ex-diretor da CIA, John Brennan.

Durante a campanha presidencial, o presidente americano prometeu se vingar de seus adversários políticos e pressiona cada vez mais o Departamento de Justiça para acelerar os processos contra seus críticos. Tais medidas de retaliação preocupam a oposição democrata, que teme uma possível ameaça à separação dos poderes no país.