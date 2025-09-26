Netanyahu chega aos EUA sob protestos após desviar de espaço aéreo francês com avião oficial

O desvio do "Asa de Sião" é um gesto mais que simbólico, e expõe o impasse diplomático entre Paris e Tel Aviv. Para o jornal Le Monde, a escolha do trajeto "gera dúvidas". "Seria uma tentativa de evitar o território francês, mesmo com a permissão concedida? Provavelmente", diz o vespertino francês. Desde novembro de 2024, Netanyahu é alvo de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Faixa de Gaza. A medida o torna persona non grata em diversos países europeus.

Apesar disso, o governo francês confirmou que autorizou o sobrevoo. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a decisão de evitar a França partiu exclusivamente das autoridades israelenses. A declaração veio dias após o presidente Emmanuel Macron reconhecer oficialmente o Estado da Palestina em discurso na ONU, no qual criticou duramente a ofensiva israelense em Gaza.

Para Macron, a operação perdeu qualquer justificativa militar e passou a representar uma "negação da humanidade do outro", ao atingir civis deliberadamente. Mesmo com críticas públicas, Macron tentou manter um equilíbrio diplomático.

Em entrevista à RFI e à France 24, o presidente francês declarou que ainda "respeita Benjamin Netanyahu". A tentativa de conciliação, no entanto, não parece ter surtido efeito.

Desde que foi indiciado pelo TPI, Netanyahu já sobrevoou a França em outras ocasiões - nos dias 2 e 9 de fevereiro, 6 e 8 de abril, e 7 de julho -, em viagens rumo a Washington. A permissão francesa gerou protestos entre juristas e parlamentares da esquerda radical. O deputado Christophe Bex, da sigla França Insubmissa, questionou o governo sobre a legalidade dessas autorizações, lembrando que o Estatuto de Roma, do qual a França é signatária, obriga os países a cooperarem com o TPI e a prenderem indivíduos sob mandado internacional quando presentes em seu território.

Em abril, Irlanda, Islândia e Holanda, comprometidos com o cumprimento das decisões do TPI, obrigaram o avião de Netanyahu a desviar sua rota em 400 quilômetros para evitar seus espaços aéreos - o que acabou levando a aeronave a sobrevoar a França.