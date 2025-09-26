Rumo à COP30: Corrêa do Lago fala em ponto de virada e anuncia acesso digital global

O diplomata ressaltou que as consultas com os principais negociadores foram essenciais para alinhar posições e evitar impasses. "Foram várias horas de discussões extremamente úteis sobre questões levantadas em Bonn. É fundamental preparar bem a agenda da COP, que precisa ser aprovada por consenso de 196 países, para evitar paralisações que já ocorreram em outras ocasiões", explicou.

Avanços no Acordo de Paris e o TFFF

Outro resultado importante veio dos países comprometidos com o Acordo de Paris. No início da semana, pouco mais de 40 nações tinham atualizado suas metas climáticas (NDCs). Ao final dos encontros, a ONU já contabilizava 101 países. "Esse é um marco importante no processo", avaliou Corrêa do Lago.

O embaixador também destacou a sessão sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) presidida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em parceria com o Banco Mundial. O governo brasileiro anunciou o aporte inicial de US$ 1 bilhão, tornando-se o primeiro país a se comprometer financeiramente com a iniciativa.

Para Corrêa do Lago, o anúncio teve grande peso simbólico. "Foi muito bom ver o Brasil dar o exemplo e participar daquilo que está propondo", disse, lembrando que o presidente do Banco Mundial elogiou a decisão.

O TFFF está sendo estruturado com o apoio de países doadores, como Reino Unido, França e Emirados Árabes, e de receptores, como Colômbia e Congo. A expectativa é que o fundo consiga reunir cerca de US$ 20 bilhões de governos e até US$ 100 bilhões do setor privado. "Se chegarmos a US$ 125 bilhões será possível conservar a maior parte das florestas tropicais do mundo. É a primeira vez que damos valor a florestas em pé", comemorou.