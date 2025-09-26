Sentença de prisão contra Sarkozy acentua crise de credibilidade dos políticos franceses

Nicolas Sarkozy, de 70 anos, será o primeiro ex-presidente da história da França a cumprir pena de prisão. A condenação do líder conservador a cinco anos de reclusão, por envolvimento em um esquema de financiamento ilegal de sua campanha eleitoral de 2007 com recursos do regime líbio de Muammar Kadafi, é manchete de capa em todos os jornais franceses nesta sexta-feira (26). O caso também ganhou destaque na imprensa estrangeira.

A sentença provocou uma verdadeira onda de choque no país. "Momento histórico", "pena severa e inesperada" e "sentença inédita" são algumas das expressões em destaque na imprensa francesa e internacional.

Sarkozy foi condenado pelo crime de associação criminosa - equivalente ao artigo 288 do Código Penal Brasileiro - por ter participado de negociações ilegais com o regime líbio em busca de apoio financeiro para sua campanha. A presidente do Tribunal de Paris determinou a aplicação provisória da pena, o que significa que o ex-presidente deverá iniciar o cumprimento da sentença mesmo que sua defesa apresente recurso.