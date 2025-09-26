Sob vaias e aplausos na ONU, Benyamin Netanyahu rejeita acusações de genocídio em Gaza

Ele acusou o Hamas de usar civis como escudos humanos e instrumentos de propaganda, criticando a cobertura da mídia europeia. "A propaganda nojenta do Hamas contra Israel é engolida sem questionamento pela imprensa europeia", disse. Netanyahu também condenou os países que reconheceram o Estado da Palestina, afirmando que "cederam" ao Hamas.

Israel "quer terminar o trabalho" contra o Hamas

Netanyahu afirmou que Israel "destruiu a maior parte da máquina terrorista do Hamas" em Gaza. "Neste último ano, atacamos os Houthis ? inclusive ontem (quinta-feira) ?, destruímos grande parte do aparato terrorista do Hamas e debilitamos o Hezbollah, eliminando muitos de seus líderes e grande parte de seu arsenal", declarou. Segundo ele, Israel agora "quer terminar o trabalho" contra o Hamas "o mais rápido possível", reiterando o apelo para que o grupo depusesse as armas.

O premiê também elogiou os esforços do Líbano para desarmar o Hezbollah, mas pediu ações concretas. "Parabenizo o Líbano por anunciar esse objetivo, mas precisamos de mais do que palavras. Se o Líbano tomar medidas reais e duradouras para desarmar o Hezbollah, acredito que uma paz duradoura será possível", afirmou.

Reconhecimento do Estado palestino seria "suicídio nacional", diz Netanyahu

Netanyahu criticou duramente a recente onda de reconhecimentos do Estado palestino por países ocidentais. "A criação de um Estado palestino seria um suicídio nacional para Israel", declarou. "Israel não permitirá que nos imponham um Estado terrorista. Não cometeremos suicídio nacional porque vocês não têm coragem de enfrentar a mídia hostil e as multidões antissemitas que clamam pelo sangue de Israel."