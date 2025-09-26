Transmitido ao vivo, crime brutal contra 3 jovens choca Argentina e teria ligação direta com narcotráfico

Pistas

A primeira pista sobre o desaparecimento de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) e Lara Gutiérrez (15) surgiu por meio de um familiar, segundo revelou o jornal La Nación. As jovens teriam combinado um encontro com um suposto cliente que ofereceu cerca de US$ 300 dólares a cada uma. O ponto de encontro foi um posto de gasolina em La Tablada, onde foram vistas com vida pela última vez na noite de sexta-feira (20).

A partir dessa informação, os investigadores conseguiram imagens de uma picape Chevrolet Tracker branca, veículo em que as três teriam entrado voluntariamente. O carro circulava com placas duplicadas e já constava como roubado desde agosto. O rastreamento indicou que o veículo desapareceu após cruzar duas ruas em Florencio Varela, cidade localizada a cerca de uma hora do posto. O último sinal do celular de Lara foi detectado às 23h14, em uma antena da região, o que ajudou a delimitar o perímetro da busca.

Na manhã de quarta-feira (24), os corpos foram encontrados enterrados no subsolo de uma casa em Florencio Varela. Segundo o relatório oficial, dois estavam dentro de sacos de lixo e todos apresentavam sinais de tortura extrema. A perícia indica que as jovens foram mortas entre seis e dez horas após entrarem no carro. Lara, a mais jovem, teve cinco dedos da mão esquerda e uma orelha amputada antes de ter a garganta cortada. Brenda foi esfaqueada no pescoço, espancada no rosto e morta com um golpe que esmagou sua face; depois, teve o abdômen cortado. Morena foi agredida no rosto e teve o pescoço quebrado.

"Disciplinamento"

O crime é descrito pelas autoridades como uma ação de "disciplinamento" interno da facção, mas também como uma demonstração de poder. Organizações feministas e de direitos humanos exigem justiça e denunciam a brutalidade do narcotráfico, que "não conhece fronteiras nem jurisdições, e exerce todas as formas de violência machista", segundo o governador Axel Kicillof. Manifestações ocorreram em Flores e La Tablada, e uma marcha foi convocada para sábado no centro de Buenos Aires com o lema: "Não há vítimas boas ou ruins, há feminicídios. Nenhuma vida é descartável."