Trump anuncia tarifas de importação de 100% sobre remédios, caminhões e móveis

"A União Europeia e os Estados Unidos já têm um acordo comercial em vigor. Agora deveriam continuar as discussões sobre como a UE pode melhorar seu apoio aos custos de pesquisa e desenvolvimento global de uma forma que não prejudique os pacientes da UE e dos Estados Unidos", acrescentou.

Em agosto, um acordo entre a União Europeia e os EUA havia estabelecido um teto de 15% para tarifas no setor farmacêutico. O pacto, firmado entre a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen e Trump, já havia sido criticado por países membros e por industriais europeus. A UE respondeu que aquele era o melhor acordo possível diante das várias ameaças comerciais americanas feitas pelo republicano desde sua eleição.

"Esse nível máximo de tarifas representa a garantia de que nenhuma taxa adicional será aplicada", destacou o porta-voz Olof Gill, ressaltando que a União Europeia é "o único parceiro comercial que conseguiu alcançar esse resultado com os Estados Unidos".

"Gostaria de destacar que a declaração conjunta da União Europeia e dos Estados Unidos publicada em 21 de agosto indicava claramente que qualquer novo direito de importação anunciado pelos Estados Unidos sobre produtos farmacêuticos seria limitado a 15% para os produtos exportados pela UE", escreveu o ministro irlandês do Comércio, Simon Harris, em um comunicado.

Os acordos comerciais bilaterais firmados com o Japão, a União Europeia e o Reino Unido também preveem tetos para o percentual de taxação de determinados setores, o que sugere que os novos direitos de importação não ultrapassarão os limites determinados.

O ministro da Saúde da Austrália, Mark Butler também reagiu ao anúncio de Trump nesta sexta-feira (26). "Compramos muito mais produtos farmacêuticos dos EUA do que eles compram de nós... Não é do interesse dos consumidores americanos impor preços mais altos sobre exportações da Austrália para os EUA."