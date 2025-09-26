Trump assina ordem executiva que transfere operações do TikTok a aliados nos EUA

O presidente Donald Trump assinou nesta quinta-feira (25) uma ordem executiva que poderá culminar na transferência das operações do TikTok nos Estados Unidos a um grupo de investidores americanos. A empresa chinesa ByteDance, controladora da plataforma, manterá participação minoritária.

Durante entrevista no Salão Oval, Trump afirmou que a versão americana do aplicativo será operada por investidores como Larry Ellison (Oracle), Michael Dell e Rupert Murdoch. Os investidores são próximos de Trump e compartilham sua visão política, mas o presidente garantiu que o TikTok não seguirá orientação partidária.

Segundo o documento, a ByteDance manterá menos de 20% da nova estrutura. "Cada grupo, cada filosofia, cada política será tratada de maneira equivalente", disse. Trump confirmou que a versão americana do TikTok terá acesso ao algoritmo original, considerado essencial para o sucesso da plataforma e o crescimento global do aplicativo.