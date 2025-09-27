Petro ironiza após ter visto revogado pelos EUA: ''Não voltarei a ver o Pato Donald'

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se pronunciou após ter seu visto revogado pelos Estados Unidos, acusado de "ações imprudentes e inflamatórias" durante um ato pró-palestina em Nova York. Petro, que estava na cidade para a Assembleia Geral das Nações Unidas, alegou que a medida "viola todas as regras de imunidade" e ironizou: "não voltarei a ver o Pato Donald por enquanto", em publicação no X hoje.

Ontem, o presidente colombiano se juntou à manifestação em frente à sede da ONU, ao lado do músico britânico Roger Waters. Após o protesto, o Departamento de Estado americano acusou Petro de "incitar soldados" contra determinações do governo Trump.

"O presidente colombiano Gustavo Petro se posicionou em uma rua da cidade de Nova York e incitou os soldados americanos a desobedecerem ordens e incitarem a violência. Revogaremos o visto de Petro devido às suas ações imprudentes e inflamatórias", alertou o Departamento de Estado no X.