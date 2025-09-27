Em meio a demanda por 'muro antidrones', Ucrânia recebe sistema de defesa aérea de Israel

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informou neste sábado (27) que Israel enviou ao país um sistema antiaéreo Patriot, um tipo de armamento de fabricação norte-americana muito caro e essencial para repelir os ataques de mísseis russos. O anúncio acontece no momento em que cresce a demanda pela criação de um "muro antidrones" por parte de países do Leste Europeu, que vêm tendo seus espaços aéreos violados.

"Um sistema israelense [Patriot] está funcionando na Ucrânia há um mês", declarou Zelensky em uma coletiva de imprensa, sem dizer se Kiev pagou por ele ou se foi uma doação.

Além disso, Zelensky disse que a Ucrânia entregou a Trump detalhes sobre as armas que deseja receber no âmbito de um plano para comprar 90 bilhões de dólares (R$ 480 bilhões) em armamento de Washington, sobre o qual já havia se referido em agosto.