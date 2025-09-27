'Futuro Estado da Palestina, e agora?': revistas francesas se dividem entre avanço diplomático ou erro tático

A publicação relata que, dias antes do discurso, uma comissão independente da ONU concluiu que Israel teria "intenção de destruir os palestinos em Gaza, conforme definido pela Convenção sobre o Genocídio". Macron, ao ser questionado pela emissora CBS, respondeu que "cabe aos juízes ou aos historiadores qualificar um genocídio com base em provas e jurisprudência".

Para a Le Nouvel Obs, essa inflexão contrasta com a reação de setores que apoiam o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que rejeitam qualquer balanço de vítimas e se recusam a reconhecer que, para cada morto israelense, já há dezenas de palestinos sob os escombros.

A revista francesa L'Express descreve o reconhecimento do Estado da Palestina como um ponto sem retorno. Uma fonte europeia ouvida pela publicação resumiu com ironia: "Reconhecer um Estado é como perder a virgindade, não há volta." Para o semanário, o dia 22 de setembro marca uma virada no conflito israelo-palestino, com impactos diplomáticos imediatos.

Israel cada vez mais isolado

Segundo L'Express, Israel está "cada vez mais isolado" e conta apenas com o apoio dos Estados Unidos para manter sua ofensiva em Gaza. A revista aponta que esse novo cenário pode inaugurar um processo diplomático inédito. O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmou à publicação que o documento apresentado é "o mais ambicioso sobre o conflito desde os Acordos de Oslo, há 30 anos, ou a iniciativa árabe de paz, há 20".

Barrot também destacou que se trata da "primeira condenação oficial do Hamas pela comunidade internacional" e da "primeira manifestação clara do desejo dos países árabes de uma integração regional com Israel e com o futuro Estado da Palestina". Para o ministro, "uma nova página começa a ser escrita" ? e L'Express reforça que esse gesto diplomático pode redesenhar os equilíbrios no Oriente Médio.