Irã convoca embaixadores na França, Alemanha e Reino Unido antes do restabelecimento das sanções da ONU

Entre as sanções que serão restabelecidas por meio do mecanismo chamado de "snapback" estão o embargo a qualquer venda ou transferência de armas ao Irã, a proibição da importação, exportação ou transferência de materiais relacionados ao programa nuclear e balístico, e o congelamento de ativos no exterior de pessoas ou entidades ligadas ao programa nuclear iraniano.

Exigências dos Estados Unidos

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta manhã que os Estados Unidos exigiram que o Irã entregasse "todo" o seu urânio enriquecido em troca de uma extensão de três meses da suspensão das sanções. Para ele, a imposição é "inaceitável". "Dentro de alguns meses, eles farão uma nova exigência e dirão novamente que querem restabelecer o snapback", acrescentou Pezeshkian.

O Reino Unido, a França e a Alemanha - grupo de países conhecido como E3 - acionaram no fim de agosto o mecanismo que permite, em um prazo de 30 dias, restabelecer as sanções suspensas em 2015, depois do acordo sobre o programa nuclear iraniano. Após o sinal verde do Conselho de Segurança da ONU e o fracasso da Rússia e da China na sexta-feira (26) em adiar o prazo final, as pesadas medidas devem voltar a valer nesta noite.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, acusou os norte-americanos e europeus de "má-fé", jurando que seu país "jamais cederá à pressão". No entanto, o chefe da diplomacia iraniana também deixou aberta a possibilidade de negociações.

Bomba atômica

Em 2015, França, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Rússia e China firmaram com Teerã um acordo que previa a limitação das atividades nucleares iranianas em troca da suspensão das sanções. No entanto, durante seu primeiro mandato, em 2018, o presidente norte-americano, Donald Trump, decidiu se retirar do compromisso e restabelecer suas próprias sanções contra o regime iraniano.