Moldávia realiza eleições legislativas neste domingo, sob alerta de interferência da Rússia

Um dos pontos de maior atenção no pleito deste domingo é a Transnístria, no extremo leste do país, devido à guerra na Ucrânia. A região é oficialmente parte da Moldávia, mas está sob controle separatista pró-Rússia desde a década de 1990 e ainda abriga diversos símbolos de seu passado soviético.

Localizado na fronteira com a Ucrânia, o território cristalizou as tensões entre a Moldávia e a Rússia por mais de 30 anos. Com 500 mil habitantes, a maioria de língua russa, a Transnístria se separou da Moldávia em 1992 e permanece sob a influência de Moscou até hoje.

Embora tenha se declarado independente, nenhum Estado no mundo a reconhece, nem mesmo a Rússia, que, no entanto, mantém uma presença militar na área e é a principal credora da região.

Do ponto de vista jurídico, a Transnístria ainda é considerada parte integrante da Moldávia. Por isso, os cidadãos do território são chamados às urnas em todas as eleições moldavas.

Contexto eleitoral tenso

Com um número reduzido de seções de votação, comboios ilegais de eleitores e uma maior participação em relação a pleitos anteriores, votar na Transnístria pode desempenhar um papel significativo nas eleições deste domingo, que se mostram acirradas.