Novos drones sobrevoam maior base militar da Dinamarca: 'Precisamos agir rapidamente', alerta comissário europeu

Novos drones de origem desconhecida foram avistados na noite desta sexta-feira (26) sobre a maior base militar da Dinamarca, informou a polícia neste sábado (27). Este é o mais recente de uma série de incidentes semelhantes que o governo descreveu esta semana como um "ataque híbrido". O que levou o comissário europeu da Defesa, Andrius Kubilius, a sugerir a criação de um "muro antidrones".

O porta-voz da polícia dinamarquesa, Simon Skelkjaer, disse que os drones não foram derrubados e que ainda não pode comentar sobre a origem dos dispositivos.

"Posso confirmar que tivemos um incidente por volta das 20h15 (15h15 no horário de Brasília) que durou várias horas. Um ou dois drones foram vistos do lado de fora da base aérea e acima dela", disse Simon Skelsjaer à AFP, referindo-se à base militar de Karup, no oeste da Dinamarca.