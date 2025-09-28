Bola de Ouro: aclamado pela torcida do PSG, Ousmane Dembélé alcança o topo do futebol mundial

"É excepcional o que acabei de vivenciar. Não tenho palavras. Foi um ano incrível no Paris Saint-Germain. Aconteceram muitas coisas na minha carreira neste ano. Estou um pouco nervoso, desculpem. Não é fácil estar aqui. Ganhar este troféu e com o Ronaldinho, uma lenda do futebol, me entregando é realmente incrível. Estou orgulhoso de tudo o que construí na minha carreira. Estou muito feliz esta noite", declarou o novo melhor do mundo.

No programa Radio Foot Internationale, da RFI, o assunto não poderia ser outro: Dembélé e a Bola de Ouro. O comentarista Dominique Sévérac falou sobre o mistério em torno do nome do vencedor deste ano.

"Eu não sei se ele sabia que iria receber o prêmio antes do anúncio. Não sei se o Dembélé descobriu quando o Ronaldinho disse o nome dele ou se ele foi avisado algum tempo antes. Como jornalista, eu tentei de todas as formas saber antes da cerimônia quem seria escolhido, mas eu não consegui. E eu descobri no mesmo momento que todo mundo", contou.

"No ano passado, quando o Real Madrid foi embora antes de a premiação começar, nós descobrimos que o Vini Jr. não seria escolhido como melhor do mundo. Parece que a organização aprendeu a lição. Com a divulgação, mesmo sendo feita alguns minutos antes, a gente percebe a espontaneidade. E isso diz muito sobre o que foi essa Bola de Ouro: imprevisível, mas merecida. Eu defendo a escolha dele desde janeiro. Vimos a história de um homem, que não foi programado para viver isso. E é por isso que essa Bola de Ouro é a mais surpreendente da história", opinou Sévérac.

Sexto francês no topo do mundo

O comentarista esportivo da RFI, Marc Libbra, afirmou que a Bola de Ouro está em boas mãos.