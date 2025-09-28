Kokoroko, nova sensação do afrobeat britânico, amplia seus horizontes em segundo álbum

Muito mais do que uma banda, Kokoroko é um coletivo artístico que está dando uma nova cara ao afrobeat. Baseado em Londres, cada um dos sete integrantes contribui para a composição e o arranjo das músicas. O público também vem sendo conquistado com apresentações marcadas pela efusiva energia e talentosas improvisações do grupo.

Daniella Franco, da RFI

A origem do coletivo data de cerca de uma década, quando a trompetista Sheila Maurice-Grey e o percussionista Onome Edgeworth se encontram em uma viagem ao Quênia. A forte ligação da banda com a África começa pelo nome: Kokoroko, em urhobo, língua do sul da Nigéria, significa "ser forte" ou "difícil de quebrar": um reflexo da resiliência musical e do orgulho cultural do grupo.