Macron classifica como 'inadmissíveis' ameaças a juíza que condenou ex-presidente Nicolas Sarkozy

O presidente da França Emmanuel Macron repudiou as ameaças sofridas pela juíza do tribunal que condenou o ex-chefe de Estado Nicolas Sarkozy, no caso conhecido como financiamento líbio. Em uma publicação feita neste domingo (28) no X, Macron classificou as tentativas de intimidação como "inadmissíveis" e lembrou que "o Estado de Direito é a base da nossa democracia".

"Os ataques e ameaças de morte, antigos ou recentes, contra vários magistrados são inadmissíveis", afirmou o presidente francês em seu perfil na rede social, em reação às ameaças dirigidas à presidente do tribunal responsável por julgar Sarkozy.

"É por isso que solicitei ao ministro da Justiça e ao ministro do Interior, assim que ocorreram (as ameaças), que seus autores fossem identificados para serem rapidamente processados (...) As decisões judiciais podem ser comentadas ou criticadas no debate público, mas sempre com respeito a todos", acrescentou Emmanuel Macron.