Moradores pedem socorro após tanques israelenses entrarem em áreas residenciais na Cidade de Gaza

A nova ofensiva de Israel causa mortes e desespero na população da Cidade de Gaza. Neste domingo (28), tanques israelenses entraram em bairros residenciais na capital do enclave. Autoridades sanitárias locais relataram dezenas de ligações de moradores aflitos com a presença das forças militares próximo de suas casas.

Testemunhas e médicos disseram que os tanques israelenses intensificaram suas incursões nos bairros de Sabra, Tel Al-Hawa, Sheikh Radwan e Al-Naser, aproximando-se do centro e das áreas ocidentais da Cidade de Gaza, onde centenas de milhares de pessoas buscaram refúgio.

Nas últimas 24 horas, a Força Aérea de Israel atingiu 140 alvos militares em Gaza, incluindo combatentes e infraestruturas de grupos armados palestinos. Pelo menos cinco pessoas foram mortas em um ataque aéreo no bairro de Al-Naser, de acordo com autoridades locais de saúde.