Netanyahu se reúne com Trump nesta segunda-feira em meio a isolamento crescente de Israel

Cada vez mais isolado a nível internacional e sob pressão em seu próprio país, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, buscará defender sua estratégia de "terminar o trabalho" contra o Hamas em Gaza durante sua reunião com Donald Trump nesta segunda-feira (29). Nos últimos dias, diversos países reconheceram o Estado da Palestina, acentuando o isolamento de Israel.

O encontro acontece dias após o presidente americano apresentar um plano com 21 pontos para pôr fim à guerra na Faixa de Gaza, durante reuniões com líderes árabes e muçulmanos à margem da Assembleia Geral da ONU.

"Temos uma oportunidade real de alcançar algo grandioso no Oriente Médio. Todos a bordo para algo especial, pela primeira vez. Vamos conseguir!", publicou Trump em sua plataforma Truth Social neste domingo (28).