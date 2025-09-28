Romance 'Puro', de Nara Vidal, será adaptado para o cinema

"'Puro' é um livro que trata sobre um projeto eugenista no Brasil de embranquecimento da população brasileira", ela explica. "Um projeto que foi consolidado e proposto por Getúlio Vargas na década de 1930", assinala.

O romance nasceu de uma lacuna que a autora encontrou na educação brasileira. "Eu cresci durante a ditadura e, quando já adulta, me deparei com esse artigo da Constituição Brasileira, da década de 30", lembra. O artigo em questão, citado na primeira página do romance, é o 138 da Constituição de 1934, que delibera "estimular a educação eugênica".

A autora parte desse ponto histórico para construir uma ficção. "Não é um relato do que aconteceu. É um livro de literatura, mas ele parte desse propósito, desse momento histórico no Brasil", diz.

Para Nara Vidal, a obra nunca esteve tão atual. "Com o crescente avanço das propostas fascistas de extrema direita, esse é um livro muito atual, coerente com o que tem acontecido", disse em entrevista à RFI em Biarritz. "Não é uma literatura de panfleto nem muito engajada. É apenas uma proposta para que a gente pense a política através das artes. Acho que essa é a proposta da literatura, no final das contas", afirma.

Adaptação para o cinema

O romance será adaptado para as telonas pelo diretor Jeferson De e pela produtora Buda Filmes. "Os direitos foram vendidos para o cinema e é muito interessante pensar que, de repente, um dia eu voltarei aqui para falar do livro, mas em outro formato, no formato do cinema", comemora.