Rússia lança centenas drones e mísseis contra Ucrânia, mas diz ter visado alvos militares

"Moscou quer continuar em guerra e matando, e merece a mais severa pressão do mundo inteiro", disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Nas redes sociais, ele compartilhou imagens dos ataques em várias cidades, classificando-os de "selvagem" e lamentando a morte de uma menina de 12 anos nos bombardeios em Kiev.

Na capital ucraniana, alarmes continuavam soando nesta manhã, enquanto os serviços de resgate prestavam atendimento às vítimas nos escombros de imóveis. Os danos materiais são muitos, como um prédio residencial de cinco andares que foi parcialmente destruído e o desabamento do teto de uma escola no bairro de Darnytski.

Mark Sergeev, de 35 anos, morador de Kiev, contou que ele e sua família dormiam quando um míssil atingiu seu apartamento no meio da noite. "Ainda não consigo acreditar que meus filhos estão vivos. É uma verdadeira bênção", diz. "O telhado foi arrancado bem em cima da cama do meu filho mais velho", completa.

A massive Russian attack on Ukraine lasted for more than 12 hours. Savage strikes, a deliberate, targeted terror against ordinary cities - nearly 500 attack drones and over 40 missiles, including Kinzhal missiles. This morning, Russian-Iranian "shaheds" are again in our skies.

Em Zaporijia, no sul da Ucrânia, os bombardeios deixaram 16 feridos, entre eles, três crianças. Cerca de 30 imóveis foram atingidos, com incêndios registrados em vários deles.

Outras cidades, como Odessa, Soumy, Tcherkassy et Mykolaiv, também foram visadas. No entanto, a Rússia alega ter mirado exclusivamente em alvos militares. Em comunicado divulgado neste domingo, o Ministério da Defesa russo classifica o ataque como "massivo", mas indica que ele se concentrou "em empresas do complexo militar-industrial ucraniano".