"Seremos arruinados": população do Irã teme consequências do restabelecimento das sanções da ONU

Como previsto, as sanções da ONU contra o Irã foram restabelecidas na noite de sábado (27), após a expiração do prazo do mecanismo ativado pela França, Alemanha e Reino Unido, para repreender Teerã pelo descumprimento dos compromissos em relação a seu programa nuclear. Com a retomada das medidas, o valor do rial, a moeda iraniana, registrou uma queda histórica frente ao dólar, preocupando a população.

As sanções incluem um embargo sobre armas e o congelamento de ativos e atividades bancárias de empresas e indivíduos ligados aos programas nuclear e balístico do Irã. Com a volta das medidas, a moeda nacional degringolou. Neste domingo, US$ 1 estava valendo 1,1 milhão de riais em comparação com cerca de 900 mil no início de agosto

O Ministério das Relações Exteriores iraniano declarou que a reativação das sanções é "ilegal" e "injustificável". O regime prometeu defender seus direitos e interesses nacionais, afirmando que qualquer ação que vise prejudicar os interesses e direitos do país receberá uma resposta apropriada.