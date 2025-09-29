Acidente do voo Rio-Paris: Air France e Airbus enfrentam novo julgamento 16 anos após a tragédia

Em abril de 2023, a Air France e a Airbus foram absolvidas em primeira instância pelo Tribunal Correcional de Paris da acusação de homicídio culposo (sem intenção de matar).

Os juízes reconheceram a responsabilidade civil das empresas e que ambas cometeram "falhas", mas o vínculo entre os incidentes registrados durante o voo e a queda não foi estabelecido. A Procuradoria-Geral francesa recorreu da decisão.

As mesmas conclusões foram divulgadas no relatório da BEA, agência civil francesa que investiga acidentes aéreos. O documento concluiu que a catástrofe foi provocada por uma manobra equivocada do piloto, após vários incidentes técnicos.

No processo, a Airbus é acusada de não ter trocado os sensores de velocidade, apesar de estar ciente dos possíveis defeitos, e de não ter alertado a companhia aérea sobre os riscos. A Air France é responsabilizada pela falta de treinamento dos pilotos para enfrentar este tipo de pane.

As duas empresas negam as acusações. "A companhia Air France continuará a demonstrar que não cometeu nenhuma falta penal na origem deste acidente", escreveu a empresa em comunicado. Os advogados da Air France e os da Airbus não quiseram dar declarações antes do início do julgamento.

"Se esses elementos não forem considerados, não haverá mais noção de responsabilidade penal em acidentes aéreos complexos", afirmou Claire Hocquet, advogada que representa o Sindicato Nacional dos Pilotos e viúva de um dos pilotos mortos, em entrevista ao jornal francês Libération.