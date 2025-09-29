Após incursões de drones em países bálticos, Ucrânia propõe escudo aéreo com aliados para conter ameaça russa

A Ucrânia propôs a construção de um escudo aéreo com seus aliados para se proteger de ameaças russas, afirmou o presidente Volodymyr Zelenski nesta segunda-feira (29), após uma série de incursões no espaço aéreo europeu.

Segundo a Otan, a Rússia estaria testando a capacidade de resposta e a determinação do bloco com violações do espaço aéreo da Polônia e dos países bálticos. Kiev argumenta que sua experiência no combate a ameaças aéreas pode ser "valiosa".

"A Ucrânia propõe à Polônia e a todos os nossos parceiros a construção de um escudo comum e totalmente confiável contra ameaças aéreas russas", disse Zelenski em discurso por videoconferência no Fórum de Segurança de Varsóvia.